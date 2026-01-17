Джереми Аллен Уайт: факты и интересные моменты из жизни актера

Обаятельный и талантливый Джереми Аллен Уайт не новичок в киноиндустрии. Признанный за выдающиеся роли в популярных сериалах и фильмах, Уайт с юных лет воспылал страстью к актерскому мастерству и следовал ей на протяжении всей своей карьеры. Актер прославился благодаря сериалу «Бесстыжие» (2011-2021), и сегодня он снова в центре внимания благодаря сериалу «Медведь». Его исполнение роли шеф-повара принесло талантливому актеру номинации на премии «Эмми», «Золотой глобус» и SAG Award. В этом материале — несколько фактов о Джереми Аллене Уайте, которые вы, возможно, не знаете.

© globallookpress

Он хотел быть танцором

В детстве Уайт изучал джаз, чечетку и балет. В своем интервью изданию Variety, он упомянул, что все время танцует чечетку, как только режиссер кричит «снято» и считает это «медитативным занятием».

Роль в «Бесстыжих»

Уайт получил ее сразу после окончания школы и переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

«Я любил "Бесстыжих", — рассказывал актер, — но я не уверен, что сериалы должны длиться так долго».

После окончания сериала, Уайт, уже превратившийся из юноши в мужчину, почувствовал облегчение, а вместе с этим и сильную неуверенность в себе. Но для роли в «Медведе» ему это было даже на руку, потому что характер его персонажа как раз должен был быть основан на неуверенности и нервозности.

Личная жизнь

Слава и деньги после успеха «Бесстыжих» вскружили голову актера — он начал употреблять наркотики и алкоголь. Не смотря на это, в 2018 году у Уайта родилась дочь Эзер от актрисы Эддисон Тимлин, в 2019 году они поженились, а в 2020 у пары родилась дочь Долорес.

В 2022 году Тимлин подала на развод. Чтобы сохранить совместную опеку над дочерьми Джереми Аллен Уайт должен проверяться на алкоголь при каждой встрече с детьми, два раза в неделю посещать клуб анонимных алкоголиков и проходить индивидуальную терапию.

Популярность после сериала «Медведь»

После выхода сериала Уайт снова стал необычайно популярен. Настолько, что папарацци сопровождали его даже на утренней пробежке. Но он придумал, как изменить эту ситуацию и стал все время носить одну и ту же одежду, чтобы таблоидам надоело печатать одинаковые фото. Актер постоянно выходит в черной рубашке, шлепках adidas и одной и той же кепке.

Чтобы сделать свой образ шеф-повара более достоверным, перед съемками «Медведя» он тренировался на настоящей кухне.

Чтобы подготовиться к роли, Уайт прошел обширную подготовку, работая в ресторанах Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка, в том числе в ресторане со звездой Мишлен Pasjoli в Санта-Монике.

Следующей перспективной ролью актера стало участие в фильме «Стальная хватка». Уайт сыграл одного из пяти братьев фон Эрихов — знаменитых рестлеров.

Недавно актер появился в рекламе нижнего белья Calvin Klein. Эта реклама подарила ему статус настоящего секс-символа современности. Сейчас он решил попробовать свои силы в музыкальных театрах и принять участии в бродвейских постановках. Так что, навыки танцора ему еще пригодятся.