Андерсон призналась, что не давала согласие на съемки сериала «Пэм и Томми»

Внезапно взявшаяся курс на честность Памела Андерсон продолжает говорить об обратной стороне голливудской славы. Актриса призналась, что сериал об одном из тяжелейших периодов в её жизни — отношениях с Томми Ли — сняли без её согласия. Ей до сих пор больно об этом говорить. Тот факт, что проект «Пэм и Томми» запустили без ведома актрисы, задевает Пэм.

В подкасте Энди Коэна Андерсон рассказала, что не понимает, как такое откровенное шоу могли вообще выпустить. Ей было мерзко и обидно. Актриса, по собственным словам, до сих пор ждёт извинений от режиссёра Сета Рогена.

«Он сделал "Пэм и Томми", даже не поговорив со мной. У меня было ощущение: ну вот, фу. Как вообще можно снимать сериал о таком тяжёлом периоде твоей жизни? Я ведь живой человек, я здесь... Хочется верить, что со временем он всё-таки выйдет на связь и извинится — хотя, по большому счёту, это уже не так важно. Когда ты публичный человек, тебе говорят, что у тебя нет права на частную жизнь. Но самые тёмные, самые болезненные секреты или трагедии не должны становиться объектом для телесериала. Это меня немного разозлило», — откровенно поделилась Памела.

В сериале, к слову, показан скандальный слив секс-видео Томми и Памелы.

