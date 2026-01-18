Умер сыгравший в "Разборках в стиле кунг-фу" актер Лян Сяолун

Китайский актер Лян Сяолун, сыгравший в комедийном боевике "Разборки в стиле кунг-фу" (2004), умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщило издание "Наньфан душибао".

Лян Сяолун (Брюс Лён) известен как один из "четырех маленьких драконов" гонконгской киноиндустрии наряду с Ли Сяолуном (Брюсом Ли), Чэн Луном (Джеки Чаном) и Ти Луном (Томми Тамом).

Он родился в 1948 году в уезде, который позднее стал городским округом Чжуншань южной провинции КНР Гуандун. С детства будущий актер занимался традиционными китайскими боевыми искусствами, что предопределило его амплуа в гонконгских боевиках. В начале 1970-х он вошел в киноиндустрию. За свою карьеру Лян Сяолун снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

Одним из самых ярких его киновоплощений стала роль убийцы по прозвищу Зверь в фильме Стивена Чоу "Разборки в стиле кунг-фу".

Актер умер 14 января, 18 января родственники подтвердили его смерть. Предварительно похороны кинозвезды запланированы на 26 января, они пройдут в Шэньчжэне.