«Лучшая ее роль за все время». Мэтт Дэймон — об Эмили Блант в фильме «Крушитель»

На подкасте The Joe Rogan Experience одним из гостей стал знаменитый актёр Мэтт Дэймон. Он высказал своё мнение насчёт актрисы Эмили Блант и её работе в фильме «Крушитель».

© Чемпионат.com

По словам артиста, работа в биографической драме стала лучшей её ролью за всё время. Он также отметил, что рассказал об этом Кристоферу Нолану, с которым работал над «Одиссеей». По мнению актёра, в глазах постановщика читалось недоумение, ведь Блант тоже снималась в его картине «Оппенгеймер».

Прямо так и сказал: «По-моему, в «Крушителе» лучшая роль Блант за всё время». Она моя очень близкая подруга. И я такой: «Правда считаю, что это её лучшая работа». А потом выпалил это Кристоферу Нолану. Он остановился и посмотрел на меня так… Он этого не сказал прямо, но во взгляде читалось: «Вообще-то в моём фильме она тоже, блин, чертовски хороша». Она великолепна — и точка.

«Крушитель» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс. Главные роли сыграли Дуэйн Джонсон («Форсаж 7»), Эмили Блант («Тихое место»), Бас Раттен («Король Квинса») и другие актёры.