Эмилия Кларк сломала ребро на съемках интимных сцен нового сериала
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк получила травму во время работы над шпионским сериалом «Пони» о СССР. Актриса рассказала, как интенсивные сцены привели к перелому ребра.
В интервью The Wrap Кларк призналась:
«У меня было трое мужчин за несколько часов. Мне их приводили, мы притворялись, что занимаемся сексом. В тот день я сломала ребро».
По ее словам, пришлось «очень активно целоваться», что и стало причиной повреждения.
Детали инцидента Эмилия раскрывать не стала, уточнив:
«Оно не то чтобы полностью сломалось. Просто немного выскочило».
Ситуацию подтвердила партнерша по съемкам Хейли Лу Ричардсон, отметив хрупкость тела Кларк: «Очень чувствительное тело». Сериал «Пони» рассказывает о шпионах в Советском Союзе.