Эмилия Кларк сломала ребро на съемках интимных сцен нового сериала

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк получила травму во время работы над шпионским сериалом «Пони» о СССР. Актриса рассказала, как интенсивные сцены привели к перелому ребра.

В интервью The Wrap Кларк призналась:

«У меня было трое мужчин за несколько часов. Мне их приводили, мы притворялись, что занимаемся сексом. В тот день я сломала ребро».

По ее словам, пришлось «очень активно целоваться», что и стало причиной повреждения.

Детали инцидента Эмилия раскрывать не стала, уточнив:

«Оно не то чтобы полностью сломалось. Просто немного выскочило».

Ситуацию подтвердила партнерша по съемкам Хейли Лу Ричардсон, отметив хрупкость тела Кларк: «Очень чувствительное тело». Сериал «Пони» рассказывает о шпионах в Советском Союзе.