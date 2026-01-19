65-летнего Шона Пенна сняли с 30-летней возлюбленной на шопинге

Звезда Голливуда Шонн Пенн попал в объективы камер со своей 30-летней возлюбленной Валерией Ников.

По данным PageSix, 65-летний актер с девушкой отправились за покупками после вручения кинопремии «Золотой глобус». Влюбленные держались за руки, гуляя по магазинам Санта-Моники.

Пенн был в белой рубашке, синем блейзере и черных брюках, а Ников — в черных свитере, слаксах и пальто. Отмечается, что Валерия не сопровождала Шона на церемонии, где тот был номинирован на премию «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Актер уже был дважды женат — на Мадонне и австралийской актрисе Лейле Джордж. Также он состоял в отношениях с Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон и Робин Райт. От последней у него двое детей.

Ников работает в моделинге. Кроме того, она появилась на экране в нескольких независимых проектах и сыграла второстепенную роль в сериале «Эмили в Париже».

