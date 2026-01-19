Бен Аффлек объяснил, почему ИИ никогда не заменит людей

Актёр Бен Аффлек недавно дал интервью, в котором рассказал, как он относится к искусственному интеллекту как к предмету, который может заменить людей в будущем.

По словам звезды «Бэтмена против Супермена», такой исход событий маловероятен, поскольку у человечества куча своих возможностей.

У нас есть ощущение экзистенциального страха, что это уничтожит всё! Но это противоречит тому, что показывает история… Я думаю, что большая часть этой риторики исходит от людей, пытающихся оправдать завышенные оценки.

Иными словами, Бен не считает, что ИИ в целом не способен никак заменить людей.