Наташа Королева рассекретила знакомство со звездой «Города грехов»

Артистка обнародовала серию редких кадров. На одном из них Наташа была с всемирной известной звездой и бывшим секс-символом.

© WomanHit.ru

Наташа Королева присоединились к флешмобу, который расцвел в соцсетях пышным цветом на прошлой неделе. Селебрити уже который день активно выкладывают свои фотографии десятилетней давности. И певица не стала исключением.

Накануне Королева порадовала фанатов порцией архивных кадров. На одном из фото Наташа предстала с голливудской звездой и бывшим секс-символом Микки Рурком. Артистка и звезда «Города грехов» «щелкнулись», по всей видимости, на одной из тусовок. Однако исполнительница не стала раскрывать детали знакомства с Рурком.

«Я из той категории людей, которые живут настоящим, и в этом настоящем увлечены формированием будущего, я не очень люблю ностальгировать по прошлому и углубляться в воспоминания! Но год 2016 был для меня особенным, именно в этом году я осознала, что мир не будет таким, как прежде!» — подписала серию снимков Наташа.

К сожалению, вчерашний день был омрачен печальной годовщиной — 18 января 2017 года в Киеве скончалась ее бабушка София. Увы, Королева не смогла прилететь на ее похороны из-за политической обстановки.