Актер из сериалов «След», «Девушки с Макаровым», «Мосгаз» и «СашаТаня», театральный режиссер Дмитрий Марфин скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщил тольяттинский театр «Дилижанс» в соцсети «ВКонтакте».

«Порадоваться Дню артиста... и уйти... Уйти в Сочельник... Уйти из жизни земной в жизнь иную», – говорится в публикации театра.

Коллега Марфина, актриса Валерия Варченко сообщила, что причиной смерти актера стал оторвавшийся на остановке тромб.

В театре добавили, что информация о точной дате и месте прощания с актером будет объявлена позже.

Дмитрий Марфин родился в 1978 году в Тольятти. Он с детства занимался в детской студии ТЮЗа «Дилижанс». В 1995 году Марфин начал выступать на сцене этого театра. В 2004 году актер окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а в 2018 году – Самарский государственный институт культуры. С 2013 года Марфин занимал должность режиссера-постановщика и мастера художественного слова в Тольяттинской филармонии. С 2015 года актер работал в Тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.