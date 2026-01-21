Рэйчел Макадамс получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде

Актриса Рэйчел Макадамс наконец удостоилась чести получить собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Церемония вручения звезды уже благополучно состоялась!

Поддержать актрису во время установки звезды пришли её родители и коллеги, в том числе актёры Донал Глисон и Дилан О’Брайен и режиссёр и продюсер Сэм Рэйми, с которыми Рэйчел очень плотно работала и работает.

Макадамс — известная актриса, снявшаяся в огромном количестве проектов: от «В центре внимания» и двух частей «Доктора Стрэнджа» до «Дневника памяти» и «Полночи в Париже». Также она снялась вместе с О'Брайеном в свежем фильме Рэйми под названием «На помощь!».