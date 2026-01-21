Бен Аффлек рассказал о тяжелом случае на съемках «Армагеддона»

Голливудский актер Бен Аффлек рассказал, что во время съемок фильма режиссера Майкла Бэя «Армагеддон» переживал одно из самых сильных отравлений в жизни. По его словам, он плохо себя чувствовал, когда проходили съемки важной сцены прощания с героем актера Брюса Уиллиса.

© кадр из фильма «Армагеддон»

— На тот момент я не был достаточно опытным актером, чтобы знать, что можно просто позвонить и сказать: «Я слишком болен, чтобы работать сегодня». Я пошел, и меня тошнило. Это был единственный раз в моей жизни. Между дублями, — признался он в интервью телеканалу Fox 32 Chicago.

При этом Аффлек предположил, что произошедший казус сделал сцену лучше.

Бен Аффлек известен не только своими ролями в кино. Ранее в СМИ активно обсуждали развод актера с певицей Дженнифер Лопес. Звездная пара официально развелась в январе 2025 года. Сообщалось, что певица чувствует себя униженной из-за развода, потому что в 2021 году именно Аффлек инициировал возобновление отношений с Лопес. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов в области магии и нумерологии, почему у Лопес и Аффлека и в этот раз не получилось построить счастливые отношения.