Один из главных актеров для фильма «Бэтмен 2» еще не выбран

По данным инсайдеров, для «Бэтмена 2» всё ещё не до конца нашли полный актёрский состав. Так, для ленты ещё требуется отыскать одного из главных актёров и важнейших персонажей.

Так, по имеющимся данным, это пожилой мужчина. Скорее всего, это отец Харви Дента по имени Кристофер. Самого же Дента в ленте сыграет Себастиан Стэн. Сам Мэтт Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

Старт съёмок «Бэтмена 2» запланирован на май. К главным ролям вернутся Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Энди Сёркис и Джеффри Райт. Премьера ленты в мировом прокате намечена на 1 октября 2027 года.