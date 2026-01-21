51-летняя актриса Екатерина Волкова кардинально поменяла имидж

Екатерина Волкова, звезда сериала «Пищеблок» и множества других российских фильмов, решилась на кардинальные перемены во внешности. Знаменитость, которая последние годы была верна стрижке до плеч, внезапно сделала маллет во французском стиле. Результат своего преображения она показала в личном блоге в запрещённой соцсети.

«Начинается новый этап в новом образе», — воодушевленно подписала она фото, поблагодарив своего стилиста за идею.

Ранее Екатерина Волкова призналась, что уже несколько месяцев не может общаться с близкими. Волкова готова на всё ради восстановления связи с внуками, в том числе рассматривает возможность обращения в суд. По словам актрисы, общаться с детьми дочери ей запрещает супруг наследницы. Валерия, дочь Волковой, могла оказаться под его влиянием. Ситуацию она назвала сложной и призналась, что очень переживает из-за происходящего.