Для нового фильма внешность Тома Круза изменят до неузнаваемости

Журналист Deadline Джастин Кролл рассказал, что Том Круз в фильме «Диггер» будет носить протезы на теле, чтобы изменить свою внешность до неузнаваемости.

Чем-то это будет похоже на образ Леса Гроссмана, когда Круз стал неузнаваем. В случае с «Диггером» будет то же самое. По мнению Кролла, Круз не будет похож сам на себя.

Сюжет картины повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов».

Премьера чёрной комедии состоится в октябре 2026 года.