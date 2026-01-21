«Главному гардемарину Всея Руси» Дмитрию Харатьяну исполняется 66 лет

Сегодня Дмитрию Харатьяну, советскому и российскому актеру театра и кино, певцу, народному артисту России исполняется 66 лет. На советских и российских экранах он - воплощение романтического героя: бесстрашный гардемарин Корсак, обаятельный милиционер из "Зеленого фургона", мальчишка-идеалист Игорь Глушко в "Розыгрыше"…

Путь Дмитрия Харатьяна в кино начался со случайности. В 1976 году 15-летний школьник из подмосковного Красногорска пошел на "Мосфильм" поддержать подругу на пробах. Уходил он уже с главной ролью в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш". Фильм, как и молодых актеров, ждал ошеломляющий успех: подросток Харатьян проснулся знаменитым в 16 лет. А песня "Когда уйдем со школьного двора", которая звучала в финале "Розыгрыша", стала гимном поколения советских школьников.

В 1987 году на экраны вышел фильм Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!", сделавший Харатьяна народным кумиром и навсегда подаривший ему неофициальный титул "главного гардемарина Всея Руси". Любимая миллионами роль Алексея Корсака оказалась глубоко личной для актера. Позже, изучая архивы, он узнал, что его предки по материнской линии действительно служили на флоте. Прапрадед Дмитрий Алексеевич Тизенко был старшим писарем Морского кадетского корпуса. А его сын, прадед Харатьяна, Петр Дмитриевич Тизенко, был офицером русского флота, в 1905 году ему было пожаловано дворянство, позднее он участвовал - ни много ни мало! - в ходовых испытаниях крейсера "Аврора".

"Так что гардемарин я потомственный!" - с гордостью говорил актер.

В 1989 году на съемках Дмитрий познакомился с актрисой Мариной Майко, которая в 1997 году стала его второй женой. В этих отношениях артист словно обрел второе дыхание. В 1992-м году он исполнил роль агента Соколова в комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". С одной стороны, образ агента Соколова, конечно, продолжил тот вектор романтического героя, который актер задал "Гардемаринами…". С другой стороны, здесь Харатьян обратился к комическому жанру - и эта проба пера снова "прогремела" на всю страну.

Дмитрию Харатьяну часто доставались роли в детективах, ромкомах, криминальных драмах и комедиях. Его обаяния хватало на то, чтобы сделать запоминающейся любую роль. Он снялся в таких фильмах, как "Фотографии на стене", "Филиал", "Клад", "Частный детектив, или Операция "Кооперация"", "И черт с нами", "Жених из Майами", "Королева Марго", "Курортный роман", "Другая жизнь", "Летучая мышь", "Мой принц", "Встречная полоса", "Возвращение мушкетеров", "Смотритель маяка", "Мастодонт" и многих других.

Сегодня 66-летний Дмитрий Харатьян остается востребованным актером. В его фильмографии более 110 ролей. Он остался верен образу гардемарина - и вернулся к нему в продолжении саги в 2023 году. И для актера подобное триумфальное "возвращение" было отнюдь не первым - в 2019 году он снялся в сиквеле детектива "Зеленый фургон", а в 2008-м исполнил эпизодическую роль в перезапуске "Розыгрыша" в режиссуре Павла Лунгина. Не обошло артиста стороной и возвращение на экраны "Трех мушкетеров" в режиссуре легендарного Георгия Юнгвальд-Хилькевича - в фильме "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" он сыграл короля Людовика XIV.