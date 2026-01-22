Звезда фильма «Любка» Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет

Ушла из жизни российская актриса театра и кино Анастасия Городенцева. Об этом сообщил aif.ru.

Артистки не стало полгода назад, 13 июля 2025 года. Информация о её уходе стала известна широкой публике только сейчас.

Анастасия Городенцева, широко известная по главной роли в драме «Любка» 2009 года, скончалась в возрасте 42 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Этот печальный факт подтвердили как её близкое окружение, так и коллеги по цеху.

Актриса была выпускницей знаменитого Щепкинского училища, а позже окончила режиссёрский факультет Щукинского. Её путь в профессии начался с детской театральной студии и вылился в серию ярких работ в кино и на сцене. Последней её ролью стала работа в фильме «Идеальное заблуждение», премьера которого состоялась в 2023 году.

Анастасия Городенцева была похоронена на Хованском кладбище в Москве.