Ерин Ха рассказала о своем пути к «Бриджертонам » и отношении к известности

История Ерин Ха легко могла бы показаться сказкой, если бы не звучала так по-человечески. Когда-то ее знакомство с модой ограничивалось журнальными полками в супермаркетах Сиднея. Простая летняя одежда, шлепки, короткие шорты и долгие разглядывания списков самых стильных звезд. Сегодня она сама оказывается в этих подборках — и все еще относится к этому с осторожностью.

© Just Talks

Ее путь во многом перекликается с образом, который она играет в «Бриджертонах». Там героиня появляется из тени и внезапно оказывается в центре внимания. В реальной жизни Ерин тоже не стремилась к софитам. Рост популярности стал для нее не столько мечтой, сколько новым вызовом. Она честно признается, что внимание до сих пор слегка пугает. По характеру она человек тихий и предпочитает не выделяться, поэтому легко понимает свою экранную героиню, которая инстинктивно прячется от мира.

В обычной жизни Ерин одевается максимально просто. Футболка и джинсы — ее базовый сценарий. Она описывает свой стиль как внутренний конфликт между минимализмом и тягой к экспериментам. В теории ей нравятся яркие вещи, на практике из магазинов она почти всегда выходит с нейтральной капсулой. Страх ошибиться мешает рисковать, и она этого не скрывает. Именно поэтому рядом с ней работает стилист, который аккуратно подталкивает к неожиданным решениям и добавляет в гардероб детали, на которые сама Ерин бы не решилась.

Для одного из главных выходов в ее карьере уговоры не понадобились. Платье для премьеры оказалось тем самым редким случаем, когда все сложилось с первой примерки. Нежный оттенок, мягкий блеск ткани и силуэт, который сразу дал нужное ощущение. Команда почувствовала это мгновенно. Образ напоминал сказку, но без буквальных цитат. От идеи точного следования эпохе отказались почти сразу. Для Ерин важно выглядеть современно и не превращать наряд в костюм.

Она не хочет загонять себя в рамки и подстраиваться под ожидания. Даже обсуждая моду, она говорит не о правилах, а об ощущениях. Со временем пришло понимание, что универсальных оценок не существует. Если одежда дает уверенность, значит, она работает. Остальное — вторично.

Сейчас у Ерин плотный график, громкие выходы и первый по-настоящему масштабный пресс-тур. При этом она думает не только о карьере. Впереди день рождения, простой план с японской кухней и джазовым клубом, прогулки по Парижу и желание наконец позволить себе немного расслабиться. Для нее этот период — не про идеальность, а про умение остановиться и сказать себе: можно просто побыть внутри момента и никуда не спешить.