Звезда «Кухни» высказался об экранизациях русской классики

Марк Богатырев рассказал, что зрителям интересны экранизации русской классики
Актер Марк Богатырев рассказал «Газете.Ru» об актуальности экранизаций произведений русской классики. Он считает, что такие проекты интересны зрителям.
Несмотря на то, что в прокате появляется все больше фильмов, снятых по мотивам сказок и книгам великих писателей, Богатырев отметил — эти киноленты все еще популярны у аудитории. По мнению актера, ключевую роль играет тот факт, что зритель знаком с первоисточником.
«Это актуально и интересно увидеть знакомые произведения в современном прочтении. Когда ты идешь на что-то новое, у тебя нет никаких ожиданий. А когда это любимая книга, сказка, интерес возрастает», — поделился Богатырев.
Также звезда сериала «Кухня» рассказал на премьере фильма «Левша», что очень любит не только экранизации, но и исторические ленты. Он признался, что у него был опыт подобных съемок, который оказался для него знаковым и одновременно сложным.
«Это какой-то другой способ существования, потому что это большая ответственность — увидеть другими глазами героя, которого все знают», — отметил Марк Богатырев.
Для актера премьера «Левши» стала первым выходом в свет после отпуска. Он развелся с женой Татьяной Арнтгольц и улетел за границу, где практиковал медитацию и занимался йогой. Богатырев рассказал, что на отдыхе просто расслаблялся, ходил в горы и пил из кокосов.