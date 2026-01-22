Егор Бероев рассказал о знакомстве со звездой советского футбола

Актер Егор Бероев при подготовке к роли Никиты Симоняна изучал архивные интервью и материалы, а также лично общался с лучшим бомбардиром "Спартака" и олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу и его семьей. Об этом он рассказал ТАСС.

Бероев исполнит роль Симоняна в фильме "Золотой дубль".

"Готовясь к роли Никиты Павловича Симоняна, я пересмотрел много интервью с ним. С этого начинал готовиться к роли, - сказал Бероев. - Никита Павлович был человеком с отличным чувством юмора, он просто блистал на интервью. Их было много начиная с его 80-летнего юбилея. Его часто приглашали на ТВ-шоу, в разные программы. Но нам с создателями фильма "Золотой дубль" был важен период его средних лет. Мы старались все-таки коснуться его жизни периода 1973 года, когда он стал тренером "Арарата". О том времени не так много сохранилось видеозаписей с Никитой Павловичем, зато было много фотографий, с которыми мы работали". "Конечно же, я общался лично с ним не раз, задавал вопросы. Разговаривал с его дочерью Викторией Никитичной, которая раскрыла важные оттенки характера отца. Встреча с ней была достаточно важной для нас. Она говорила о том, о чем Никита Павлович никогда бы не рассказал сам о себе, так как он был скромным и по-мужски сдержанным в историях о себе. Это были честные, дружеские и очень личные разговоры о жизни Никиты Павловича Симоняна. Их мы оставим навсегда при нас. Я благодарен ему и его семье за то, что он так трепетно к нам отнесся и разрешил некоторые личные аспекты своей биографии передать зрителям через фильм "Золотой дубль", - добавил он.

"Золотой дубль" посвящен памяти Симоняна и рассказывает об этапе его тренерской карьеры, когда "Арарат" под его руководством в одном сезоне стал чемпионом СССР и обладателем кубка страны. Симонян скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни.

Фильм, снятый при поддержке Министерства культуры РФ и Российского футбольного союза, выйдет в широкий прокат 29 января.