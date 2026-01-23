Сергей Бурунов назвал неожиданный способ похудения

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов раскрыл секрет своего похудения. На премьере фильма «Комментируй это» актер заявил, что сбросить вес ему помогли секс и спортзал, передает 5-tv.ru.

«Как худею? Секс и спортзал. Функционально-силовая тренировка, плавание, вот девушка меня поставила на горные лыжи еще», — объяснил Бурунов.

По словам актера, в настоящее время весит 83 килограмма.

Бурунов добавил, что не выступает против диет, однако рекомендует подбирать их с осторожностью.

Ранее Сергей Бурунов высказался о важности получения актерского образования. Он отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование, а также подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.