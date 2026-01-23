Роберт Паттинсон рассказал о съемках в «Дюне 3»

Издание GQ взяло интервью у знаменитого актёра Роберта Паттинсона («Бэтмен»). Он рассказал о съёмках в предстоящем эпике «Дюна 3».

© globallookpress

По словам артиста, в другой профессии невозможно испытать что-то подобное. Паттинсон также рассказал, что в один момент реальность действительно стала напоминать «Дюну».

«Вы никогда не испытаете ничего подобного ни в одной другой профессии. Имею в виду, в буквальном смысле, ведь я переживал то, чего почти никто в истории не испытывал и никогда не испытает, и это просто невероятно. Помню, как снимал сцену с Зендеей в пустыне, и говорю: "О! Мы же прямо как в 'Дюне'!" А она отвечает: "Да, мы вообще-то снимаем фильм по 'Дюне'. Но на самом деле было такое ощущение, что ты действительно в фильме по 'Дюне'"».

«Дюна 3» Дени Вильнёва выступит экранизацией книги «Мессия Дюны». События оригинального произведения происходили спустя 12 лет после сюжета оригинала. Лента также завершит историю Пола Атрейдеса. К главным ролям вернутся звёзды из прошлых фильмов, в том числе Тимоти Шаламе и Зендея. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.