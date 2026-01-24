Аглая Тарасову ответила, зовут ли ее на съемки после судебного разбирательства

Актриса Аглая Тарасова получает приглашения на съемки после дела о перевозке наркотиков.

Три года условно и штраф. Главное о приговоре актрисе Аглае Тарасовой

"Да, конечно, [собираюсь работать]. Да, [съемки есть]", - сказала актриса, отвечая на соответствующие вопросы журналистов на премьере второго сезона сериала "Дети перемен".

Выход стал ее вторым посещением светских мероприятий после суда.

В конце августа 2025 года сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у Тарасовой в вейпе 0,38 г гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета аэропорта Домодедово. Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля.

Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Она известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".