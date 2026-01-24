Ди Каприо, Стоун, Шаламе и Колокольников: кто поборется за главную актерскую премию Actor Awards в 2026 году
В этом году 1 марта в Лос-Анджелесе состоится 32-церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). В списке претендентов на награду оказался российский актер Юрий Колокольников, который номинирован в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале» за роль в «Белом лотосе». Подробнее о кинопремии — в материале URA.RU
О ACTOR AWARDS
Премия Actor Awards, вручаемая профсоюзом SAG-AFTRA, — единственная телевизионная церемония, посвященная только актерам телевидения и кино. Номинантов и победителей выбирают сами актеры из более 160 000 участников SAG-AFTRA. Финальное голосование продлится с 14 января по 27 февраля.
Награды вручаются в 15 категориях за индивидуальные и ансамблевые работы в фильмах, драматических и комедийных сериалах. С 1995 года премия и ее статуэтка The Actor считаются одними из самых престижных в индустрии.
Премия будет показана в прямом эфире на Netflix 1 марта. Церемония пройдет в лос-анджелесском The Shrine Auditorium. Производством 32-й церемонии The Actor Awards вновь займется компания Silent House Productions.
Кто будет ведущей
Актриса и продюсер Кристен Белл в третий раз проведет церемонию вручения премий The Actor Awards. Она отметила, что с удовольствием возвращается к роли ведущей и с иронией добавила, что собирается делать «то, что каждый актер умеет лучше всего — петь». Исполнительный продюсер церемонии Джон Брокетт подчеркнул, что Белл отлично понимает формат премии и умеет одновременно развлекать зрителей и сохранять атмосферу вечера.
Сейчас Белл снимается и выступает исполнительным продюсером сериала Netflix «Никто этого не хочет». Среди ее недавних работ — фильмы «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе» (Amazon Prime) и «Женщина в доме напротив девушки в окне» (Netflix), а также озвучка Анны в мультфильме «Холодное сердце 2», собравшем в мировом прокате более 1,45 млрд долларов.
Церемония Actor Awards пройдет с единой модной концепцией
Организаторы премии объявили об эксклюзивном партнерстве с журналом ELLE, который выступит официальным модным партнером мероприятия. В рамках сотрудничества Actor Awards и ELLE совместно определили тему красной дорожки. В этом году издание задает стиль, вдохновленный переосмыслением голливудского гламура 1920–1930-х годов. В центре внимания — эстетика ар-деко: струящиеся силуэты, заниженная линия талии, геометрия форм и андрогинные образы, адаптированные под новое поколение исполнителей.
Номинанты на 32-ю премию Actor Awards
В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на ежегодную премию Actor Awards. Имена претендентов были озвучены 7 января 2026 года в прямом эфире на youtube-канале Netflix.
Номинанты в области кино:
Актерский состав фильма
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Лучшая мужская главная роль
- Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
- Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)
- Итан Хоук («Голубая Луна»)
- Майкл Б.Джордан («Грешники»)
- Джесси Племонс («Бугония»)
Лучшая женская главная роль
- Джесси Бакли («Хамнет»)
- Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)
- Чейз Инфинити («Битва за битвой»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Майлс Кейтон («Грешники»)
- Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
- Пол Мескал («Хамнет»)
- Шон Пенн («Битва за битвой»)
Лучшая женская роль второго плана
- Адесса А’Зион («Марти Великолепный»)
- Ариана Гранде («Злая: Часть 2»)
- Эми Мэдиган («Орудия»)
- Вунми Мосаку («Грешники»)
- Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)
Лучшее выступление каскадерского ансамбля
- «Франкенштейн»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Номинанты в сериале
Актерский состав драматического сериала
- «Дипломатка»
- «Лэндмен»
- «Больница Питт»
- «Разделение»
- «Белый лотос»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К.Браун («Рай»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)
- Гэри Олдман («Медленные лошади»)
- Ноа Уайл («Больница Питт»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Бритт Лоуэр («Разделение»)
- Паркер Поузи («Белый лотос»)
- Кери Расселл («Дипломатка»)
- Реа Сихорн («Одна из многих»)
- Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)
Актерский состав комедийного сериала
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Убийства в одном здании»
- «Киностудия»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Айк Баринхольц («Киностудия»)
- Адам Броуди («Никто не хочет этого»)
- Тед Дансон («Человек внутри»)
- Сет Роген («Киностудия»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кэтрин Хан («Киностудия»)
- Кэтрин О ’Хара («Киностудия»)
- Дженна Ортега («Уэнсдей»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Кристен Уиг («Палм-Рояль»)
Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале
- Джейсон Бейтман («Черный кролик»)
- Оуэн Купер («Переходный возраст»)
- Стивен Грэм («Переходный возраст»)
- Чарли Ханнем («Монстр: История Эда Гейна»)
- Мэттью Рис («Зверь во мне»)
Лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале
- Клэр Дейнс («Зверь во мне»)
- Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
- Сара Снук («Все ее вина»)
- Кристина Тремарко («Переходный возраст»)
- Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
Лучшее выступление каскадерского ансамбля
- «Андор»
- «Лэндмен»
- «Одни из нас»
- «Игра в кальмара»
- «Очень странные дела»
Как прошла кинопремия SAG Awards в 2025 году
На церемонии премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) 2025 года главный приз за лучший актерский ансамбль в полнометражном фильме получила картина «Конклав» (18+), посвященная выборам Папы Римского. Среди драматических сериалов триумфатором стал исторический проект «Сегун» по роману Джеймса Клавелла — он удостоился наград за актерский ансамбль, а также за лучшие мужскую и женскую роли, отдельно был отмечен каскадерский состав. В категории комедийных сериалов премию за лучший актерский ансамбль получил проект «Убийства в одном здании», закрепивший за собой статус одного из самых заметных комедийных сериалов сегодняшнего дня.
Среди индивидуальных наград лучшим исполнителем мужской роли был признан Тимоти Шаламе за работу в фильме «Никому не известному». В той же номинации конкурировали Эдриан Броуди, Рэйф Файнс, Колман Доминго и Дэниел Крейг. Премию за лучшую женскую роль получила Деми Мур за фильм «Субстанция», опередив, в частности, Майки Мэдисон и Памелу Андерсон.
Российский актер Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», не получил награду. Премию отдали Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль», уже отмеченной другими крупными кинопремиями. Зои Салдана получила приз за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Эмилия Перес», опередив, в частности, Ариану Гранде и Джейми Ли Кертис.