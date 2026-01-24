Кто поборется за главную актерскую премию Actor Awards в 2026 году

В этом году 1 марта в Лос-Анджелесе состоится 32-церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). В списке претендентов на награду оказался российский актер Юрий Колокольников, который номинирован в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале» за роль в «Белом лотосе». Подробнее о кинопремии — в материале URA.RU

О ACTOR AWARDS

Премия Actor Awards, вручаемая профсоюзом SAG-AFTRA, — единственная телевизионная церемония, посвященная только актерам телевидения и кино. Номинантов и победителей выбирают сами актеры из более 160 000 участников SAG-AFTRA. Финальное голосование продлится с 14 января по 27 февраля.

Награды вручаются в 15 категориях за индивидуальные и ансамблевые работы в фильмах, драматических и комедийных сериалах. С 1995 года премия и ее статуэтка The Actor считаются одними из самых престижных в индустрии.

Премия будет показана в прямом эфире на Netflix 1 марта. Церемония пройдет в лос-анджелесском The Shrine Auditorium. Производством 32-й церемонии The Actor Awards вновь займется компания Silent House Productions.

Кто будет ведущей

Актриса и продюсер Кристен Белл в третий раз проведет церемонию вручения премий The Actor Awards. Она отметила, что с удовольствием возвращается к роли ведущей и с иронией добавила, что собирается делать «то, что каждый актер умеет лучше всего — петь». Исполнительный продюсер церемонии Джон Брокетт подчеркнул, что Белл отлично понимает формат премии и умеет одновременно развлекать зрителей и сохранять атмосферу вечера.

Сейчас Белл снимается и выступает исполнительным продюсером сериала Netflix «Никто этого не хочет». Среди ее недавних работ — фильмы «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе» (Amazon Prime) и «Женщина в доме напротив девушки в окне» (Netflix), а также озвучка Анны в мультфильме «Холодное сердце 2», собравшем в мировом прокате более 1,45 млрд долларов.

Церемония Actor Awards пройдет с единой модной концепцией

Организаторы премии объявили об эксклюзивном партнерстве с журналом ELLE, который выступит официальным модным партнером мероприятия. В рамках сотрудничества Actor Awards и ELLE совместно определили тему красной дорожки. В этом году издание задает стиль, вдохновленный переосмыслением голливудского гламура 1920–1930-х годов. В центре внимания — эстетика ар-деко: струящиеся силуэты, заниженная линия талии, геометрия форм и андрогинные образы, адаптированные под новое поколение исполнителей.

Номинанты на 32-ю премию Actor Awards

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на ежегодную премию Actor Awards. Имена претендентов были озвучены 7 января 2026 года в прямом эфире на youtube-канале Netflix.

Номинанты в области кино:

Актерский состав фильма

«Франкенштейн»

«Хамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Грешники»

Лучшая мужская главная роль

Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)

Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)

Итан Хоук («Голубая Луна»)

Майкл Б.Джордан («Грешники»)

Джесси Племонс («Бугония»)

Лучшая женская главная роль

Джесси Бакли («Хамнет»)

Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)

Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)

Чейз Инфинити («Битва за битвой»)

Эмма Стоун («Бугония»)

Лучшая мужская роль второго плана

Майлс Кейтон («Грешники»)

Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)

Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

Пол Мескал («Хамнет»)

Шон Пенн («Битва за битвой»)

Лучшая женская роль второго плана

Адесса А’Зион («Марти Великолепный»)

Ариана Гранде («Злая: Часть 2»)

Эми Мэдиган («Орудия»)

Вунми Мосаку («Грешники»)

Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)

Лучшее выступление каскадерского ансамбля

«Франкенштейн»

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

«Битва за битвой»

«Грешники»

Номинанты в сериале

Актерский состав драматического сериала

«Дипломатка»

«Лэндмен»

«Больница Питт»

«Разделение»

«Белый лотос»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К.Браун («Рай»)

Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)

Гэри Олдман («Медленные лошади»)

Ноа Уайл («Больница Питт»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Бритт Лоуэр («Разделение»)

Паркер Поузи («Белый лотос»)

Кери Расселл («Дипломатка»)

Реа Сихорн («Одна из многих»)

Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)

Актерский состав комедийного сериала

«Начальная школа Эбботт»

«Медведь»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

«Киностудия»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Айк Баринхольц («Киностудия»)

Адам Броуди («Никто не хочет этого»)

Тед Дансон («Человек внутри»)

Сет Роген («Киностудия»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кэтрин Хан («Киностудия»)

Кэтрин О ’Хара («Киностудия»)

Дженна Ортега («Уэнсдей»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Кристен Уиг («Палм-Рояль»)

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале

Джейсон Бейтман («Черный кролик»)

Оуэн Купер («Переходный возраст»)

Стивен Грэм («Переходный возраст»)

Чарли Ханнем («Монстр: История Эда Гейна»)

Мэттью Рис («Зверь во мне»)

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале

Клэр Дейнс («Зверь во мне»)

Эрин Доэрти («Переходный возраст»)

Сара Снук («Все ее вина»)

Кристина Тремарко («Переходный возраст»)

Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)

Лучшее выступление каскадерского ансамбля

«Андор»

«Лэндмен»

«Одни из нас»

«Игра в кальмара»

«Очень странные дела»

Как прошла кинопремия SAG Awards в 2025 году

На церемонии премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) 2025 года главный приз за лучший актерский ансамбль в полнометражном фильме получила картина «Конклав» (18+), посвященная выборам Папы Римского. Среди драматических сериалов триумфатором стал исторический проект «Сегун» по роману Джеймса Клавелла — он удостоился наград за актерский ансамбль, а также за лучшие мужскую и женскую роли, отдельно был отмечен каскадерский состав. В категории комедийных сериалов премию за лучший актерский ансамбль получил проект «Убийства в одном здании», закрепивший за собой статус одного из самых заметных комедийных сериалов сегодняшнего дня.

Среди индивидуальных наград лучшим исполнителем мужской роли был признан Тимоти Шаламе за работу в фильме «Никому не известному». В той же номинации конкурировали Эдриан Броуди, Рэйф Файнс, Колман Доминго и Дэниел Крейг. Премию за лучшую женскую роль получила Деми Мур за фильм «Субстанция», опередив, в частности, Майки Мэдисон и Памелу Андерсон.

Российский актер Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», не получил награду. Премию отдали Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль», уже отмеченной другими крупными кинопремиями. Зои Салдана получила приз за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Эмилия Перес», опередив, в частности, Ариану Гранде и Джейми Ли Кертис.