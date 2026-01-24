Ди Каприо, Стоун, Шаламе и Колокольников: кто поборется за главную актерскую премию Actor Awards в 2026 году

Ura.Ru

В этом году 1 марта в Лос-Анджелесе состоится 32-церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). В списке претендентов на награду оказался российский актер Юрий Колокольников, который номинирован в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале» за роль в «Белом лотосе». Подробнее о кинопремии — в материале URA.RU

Кто поборется за главную актерскую премию Actor Awards в 2026 году
© РИА Новости

О ACTOR AWARDS

Премия Actor Awards, вручаемая профсоюзом SAG-AFTRA, — единственная телевизионная церемония, посвященная только актерам телевидения и кино. Номинантов и победителей выбирают сами актеры из более 160 000 участников SAG-AFTRA. Финальное голосование продлится с 14 января по 27 февраля.

Награды вручаются в 15 категориях за индивидуальные и ансамблевые работы в фильмах, драматических и комедийных сериалах. С 1995 года премия и ее статуэтка The Actor считаются одними из самых престижных в индустрии.

Премия будет показана в прямом эфире на Netflix 1 марта. Церемония пройдет в лос-анджелесском The Shrine Auditorium. Производством 32-й церемонии The Actor Awards вновь займется компания Silent House Productions.

Кто будет ведущей

Актриса и продюсер Кристен Белл в третий раз проведет церемонию вручения премий The Actor Awards. Она отметила, что с удовольствием возвращается к роли ведущей и с иронией добавила, что собирается делать «то, что каждый актер умеет лучше всего — петь». Исполнительный продюсер церемонии Джон Брокетт подчеркнул, что Белл отлично понимает формат премии и умеет одновременно развлекать зрителей и сохранять атмосферу вечера.

Сейчас Белл снимается и выступает исполнительным продюсером сериала Netflix «Никто этого не хочет». Среди ее недавних работ — фильмы «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе» (Amazon Prime) и «Женщина в доме напротив девушки в окне» (Netflix), а также озвучка Анны в мультфильме «Холодное сердце 2», собравшем в мировом прокате более 1,45 млрд долларов.

Церемония Actor Awards пройдет с единой модной концепцией

Организаторы премии объявили об эксклюзивном партнерстве с журналом ELLE, который выступит официальным модным партнером мероприятия. В рамках сотрудничества Actor Awards и ELLE совместно определили тему красной дорожки. В этом году издание задает стиль, вдохновленный переосмыслением голливудского гламура 1920–1930-х годов. В центре внимания — эстетика ар-деко: струящиеся силуэты, заниженная линия талии, геометрия форм и андрогинные образы, адаптированные под новое поколение исполнителей.

Номинанты на 32-ю премию Actor Awards

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на ежегодную премию Actor Awards. Имена претендентов были озвучены 7 января 2026 года в прямом эфире на youtube-канале Netflix.

Номинанты в области кино:

Актерский состав фильма

  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Лучшая мужская главная роль

  • Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)
  • Итан Хоук («Голубая Луна»)
  • Майкл Б.Джордан («Грешники»)
  • Джесси Племонс («Бугония»)

Лучшая женская главная роль

  • Джесси Бакли («Хамнет»)
  • Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Кейт Хадсон («Песня звучит печально»)
  • Чейз Инфинити («Битва за битвой»)
  • Эмма Стоун («Бугония»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Майлс Кейтон («Грешники»)
  • Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
  • Пол Мескал («Хамнет»)
  • Шон Пенн («Битва за битвой»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Адесса А’Зион («Марти Великолепный»)
  • Ариана Гранде («Злая: Часть 2»)
  • Эми Мэдиган («Орудия»)
  • Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)

Лучшее выступление каскадерского ансамбля

  • «Франкенштейн»
  • «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Номинанты в сериале

Актерский состав драматического сериала

  • «Дипломатка»
  • «Лэндмен»
  • «Больница Питт»
  • «Разделение»
  • «Белый лотос»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг К.Браун («Рай»)
  • Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»)
  • Ноа Уайл («Больница Питт»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Бритт Лоуэр («Разделение»)
  • Паркер Поузи («Белый лотос»)
  • Кери Расселл («Дипломатка»)
  • Реа Сихорн («Одна из многих»)
  • Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)

Актерский состав комедийного сериала

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Киностудия»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Айк Баринхольц («Киностудия»)
  • Адам Броуди («Никто не хочет этого»)
  • Тед Дансон («Человек внутри»)
  • Сет Роген («Киностудия»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кэтрин Хан («Киностудия»)
  • Кэтрин О ’Хара («Киностудия»)
  • Дженна Ортега («Уэнсдей»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)
  • Кристен Уиг («Палм-Рояль»)

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале

  • Джейсон Бейтман («Черный кролик»)
  • Оуэн Купер («Переходный возраст»)
  • Стивен Грэм («Переходный возраст»)
  • Чарли Ханнем («Монстр: История Эда Гейна»)
  • Мэттью Рис («Зверь во мне»)

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале

  • Клэр Дейнс («Зверь во мне»)
  • Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
  • Сара Снук («Все ее вина»)
  • Кристина Тремарко («Переходный возраст»)
  • Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)

Лучшее выступление каскадерского ансамбля

  • «Андор»
  • «Лэндмен»
  • «Одни из нас»
  • «Игра в кальмара»
  • «Очень странные дела»

Как прошла кинопремия SAG Awards в 2025 году

На церемонии премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) 2025 года главный приз за лучший актерский ансамбль в полнометражном фильме получила картина «Конклав» (18+), посвященная выборам Папы Римского. Среди драматических сериалов триумфатором стал исторический проект «Сегун» по роману Джеймса Клавелла — он удостоился наград за актерский ансамбль, а также за лучшие мужскую и женскую роли, отдельно был отмечен каскадерский состав. В категории комедийных сериалов премию за лучший актерский ансамбль получил проект «Убийства в одном здании», закрепивший за собой статус одного из самых заметных комедийных сериалов сегодняшнего дня.

Среди индивидуальных наград лучшим исполнителем мужской роли был признан Тимоти Шаламе за работу в фильме «Никому не известному». В той же номинации конкурировали Эдриан Броуди, Рэйф Файнс, Колман Доминго и Дэниел Крейг. Премию за лучшую женскую роль получила Деми Мур за фильм «Субстанция», опередив, в частности, Майки Мэдисон и Памелу Андерсон.

Российский актер Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», не получил награду. Премию отдали Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль», уже отмеченной другими крупными кинопремиями. Зои Салдана получила приз за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Эмилия Перес», опередив, в частности, Ариану Гранде и Джейми Ли Кертис.