Актриса Кали Реис рассказала о фильме по Resident Evil от автора «Орудий»

Издание Screen Rant взяло интервью у актрисы Кали Реис («Настоящий детектив»). Она рассказала о предстоящем фильме по видеоигровой франшизе Resident Evil от режиссёра «Орудий» Зака Креггера.

По словам артистки, фанатам оригинальных игр понравится новая картина. Реис отметила, что сюжет в ленте получился безумным с сохранением элементов хоррора, но добавлением комедийных эпизодов.

«Скажу честно, для поклонников Resident Evil, история Зака Креггера просто потрясающая. Думаю, вы будете поражены его воображением, его идеями и этим комедийным путешествием по безумной истории в мире Resident Evil. Думаю, вы будете приятно удивлены».

Фильм «Обители зла» выйдет в мировом прокате 18 сентября 2026 года. Главные роли сыграли Зак Черри («Разделение»), Кали Рейс («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет»), Джонно Уилсон («Предложение») и другие актёры. Сюжет картины сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад.