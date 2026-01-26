Рэйф Файнс намекнул на нового исполнителя роли Волан-де-Морта

Исполнитель роли злодея Волан-де-Морта в киносаге «Гарри Поттер» Рэйф Файнс намекнул, кто сыграет антагониста в телесериале HBO. Видео его нового интервью появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Актера уже нашли, ведь так? Я уже говорил, что считаю Киллиана Мерфи очень хорошим артистом. Отличный выбор. Ведь его уже выбрали, не так ли? Я полагаю, так», — сказал он.

Слухи о том, что Мерфи может сыграть Волан-де-Морта, появлялись в СМИ и раньше. До этого Мерфи отрицал их.

«Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто займет его место», — говорил он о Файнсе в интервью.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

В начале января 2026 года актер Уорвик Дэвис, сыгравший профессора Флитвика в «Гарри Поттере», рассказал о производстве одноименного сериала.