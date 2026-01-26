Звезда «Вампиров средней полосы» ответила недоброжелателям

Актриса Анастасия Стежко является счастливой обладательницей стройной и соблазнительной фигуры. Однако даже у нее есть свои недоброжелатели.

Звезда сериалов «Вампиры средней полосы» и «Дылды» Анастасия Стежко всегда восхищает поклонников своей утонченной и стройной фигурой. В недавней беседе с Леди Mail актриса объяснила, что на самом деле стоит за ее безупречным внешним видом. Она открыто рассказала о своих привычках и отношении к собственному телу.

По словам Стежко, залогом ее формы является сочетание генетики и дисциплины. Актриса призналась, что не имеет природной предрасположенности к лишнему весу. При этом она ведет активный образ жизни и тренируется уже более 15 лет. Ее график стабилен: трижды в неделю Анастасия посещает зал. Основной упор звезда делает на силовые и функциональные нагрузки. На диетах она не сидит.

Правда, несмотря на отличные данные, 36-летняя актриса порой сталкивается и с критикой. Некоторые подписчики Стежко обвиняют ее в излишней худобе и советуют прибавить в весе. Знаменитость относится к таким комментариям равнодушно.