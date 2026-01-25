Сет Роген намекнул на появление Эдварда Нортона во втором сезоне «Киностудии»

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра и режиссёра Сета Рогена. Он намекнул на появление известного артиста во втором сезоне комедийного сериала «Киностудия».

© Чемпионат.com

Рогена спросили, появится ли в продолжении звезда «Бойцовского клуба» и «Иллюзиониста» Эдвард Нортон. Актёр ответил с улыбкой, что зрителям осталось немного подождать, чтобы увидеть всё самим.

Вам придётся подождать и посмотреть.

Примечательно, что Роген и Нортон работали вместе в фильме «Приглашение», который выйдет в мировом прокате в 2026 году. Не исключено, что автор «Киностудии» пригласил известного актёра в свой проект во время съёмок в картине.

Съёмки второго сезона «Киностудии» стартовали 21 января. Проект рассказывает о Мэтте Ремике — продюсере, которого недавно назначили главой киностудии. Его первым фильмом становится супергеройская картина, на которую босс возлагает большие надежды. Теперь герою предстоит научиться совмещать творчество и строгие корпоративные требования.