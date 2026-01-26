Сет Роген рассказал, появится ли Эдвард Нортон во втором сезоне «Киностудии»

Сет Роген во время интервью ответил на вопрос, появится ли во втором сезоне «Киностудии» Эдвард Нортон. Этот вопрос задают Рогену в последнее время всё чаще и чаще.

По словам Сета, он не может дать однозначного ответа на вопрос. Автор подчеркнул, что по поводу появления Нортона нужно лишь, чтобы прошло время.

Вам придётся подождать и посмотреть.

Первый сезон «Киностудии» стал одним из главных сериалов 2025 года наравне с другими крупными шоу по типу «Питт», нового сезона «Белого лотоса» и других подобных проектов. Ко всему прочему Роген выступил сразу сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером шоу.