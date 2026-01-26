Актер Купер Хоффман поделился впечатлениями после работы с Греггом Араки

Актёр Купер Хоффман рассказал о своём опыте работы с режиссёром Греггом Араки («Загадочная кожа»), над фильмом «Хочу заняться с тобой сексом».

По словам Хоффмана, в процессе ты просто полностью доверяешь режиссёру просто потому, что он снимает картину.

Думаю, он сам бы сказал, что является кастинг-директором. Тот проводит кастинг, а ты, в общем-то, делаешь свое дело. Он направляет тебя, когда это необходимо, но тебе доверяет.

В актёрский состав вошли Оливия Уайлд, Купер Хоффман. С ними также сыграли Мэйсон Гудинг, Давид Диггс, Charli XCX, Маргарет Чо.

Премьера ленты «Хочу заняться с тобой сексом» состоится на кинофестивале «Сандэнс». Дата выхода фильма в зарубежный прокат пока не сообщается.