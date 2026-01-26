Известный актер с юмором отреагировал на новости о розыске

Актер Михаил Казаков, известный по ролям в «Папиных дочках» и «Ералаше», прокомментировал объявление его в розыск Федеральной службой судебных приставов. Об этом он высказался в интервью порталу «Абзац».

Казаков заявил, что найти его не составляет никакого труда, а о розыске он ничего не слышал.

«Какая задолженность? Меня что, сложно найти? Ну, удачи им. Учитывая мою работу, мне было бы очень сложно прятаться», — пошутил актер.

Ранее появилась информация о том, что у Михаила имеется задолженность по кредитным платежам на сумму более 1,4 миллиона рублей.

В октябре 2025 года звезду «Папиных дочек» обвинили в нападении на бывшую жену. Экс-супруга артиста Елена и падчерица Виктория в эфире «Пусть говорят» заявили о домашнем насилии с его стороны.