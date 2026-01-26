Рэпер Трэвис Скотт снялся в «Одиссее» Кристофера Нолана

В Variety обратили внимание, что, к общему удивлению, рэпер Трэвис Скотт получил роль в «Одиссее» Кристофера Нолана. Кого именно сыграл музыкант, неизвестно, но он появился в коротком свежем тизере на телеканале Fox.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Производство фильма заняло полгода, команда Нолана снимала картину по всей Европе — от Италии до Шотландии. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда «Отступников» и «Марсианина». В фильме также сыграли знаменитые голливудские актёры: Том Холланд («Человек-паук»), Зендея («Дюна»), Роберт Паттинсон («Довод»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар), Лупита Нионго (»12 лет рабства"), Шарлиз Терон («Адвокат дьявола») и Джон Бернтал («Каратель»).

Эпическая сага Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.