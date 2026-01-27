Актриса театра и кино Анна Большова отмечает 50-летие. В нулевых она была одной из главных звезд отечественной сцены: телезрители обожали ее за сериал «Остановка по требованию», театралы — за спектакли «Юнона и Авось» и «Поминальная молитва» на сцене «Ленкома». Со временем имя звезды стало звучать в публичном пространстве не только в связи с новыми ролями, но и из-за личных историй, далеко не самых приятных. Как сложились карьера и личная жизнь Анны Большовой и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Анны Большовой

Анна Большова родилась 26 января 1976 года в Москве в семье ученого-физика Леонида Большова и врача-терапевта Натальи Большовой. С ранних лет будущая звезда занималась музыкой и рисованием, а в седьмом классе поступила в театральный лицей «Арлекин», где проучилась год, после чего была зачислена на экспериментальный курс при режиссерском факультете ГИТИСа. Обучение велось по интегрированной программе, совмещающей общеобразовательные и профессиональные дисциплины. В 1995 году Большова окончила Российскую академию театрального искусства (курс режиссера Бориса Голубовского) и получила приглашение в труппу театра имени Гоголя.

Театральная карьера Анны Большовой

Дебютной театральной работой Большовой стала роль Маши в спектакле по пьесе Василия Шукшина «Чужой ребенок». Актриса прослужила в театре имени Гоголя больше трех лет и была занята в постановках «Верная жена», где играла Мари Луиз, и «Комедия о Фроле Скобееве», в которой исполняла роль Вари.

В 1998 году Анна Большова перешла в «Ленком», на сцене которого впервые появилась в образе Панночки в спектакле «Мистификация». После успешного дебюта актрису утвердили на роль Анны Болейн в «Королевских играх», но настоящим прорывом для Большовой стала роль Кончиты в легендарной рок-опере Ленкома «Юнона и Авось». В дальнейшем ее репертуар пополнился работами в постановках «Укрощение строптивой», «Тартюф», «Город миллионеров», «Дона Флор и два ее мужа» и других.

Параллельно Большова участвовала в проектах других московских сцен как приглашенная артистка. В Театре имени Вахтангова она сыграла Элеонору в спектакле «Замок», в Театре наций — вдову в постановке «Женихи», а в театре «Миллениум» исполнила роль Стеллы Ковальски в спектакле «Трамвай «Желание»». В начале нулевых актриса также пробовала себя в жанре мюзикла — сыграла одну из главных ролей в «Иствикских ведьмах».

Карьера Анны Большовой в кино

Первой киноработой Анны Большовой стала небольшая роль в многосерийной мелодраме Леонида Эйдлина «С новым счастьем!» (1999). А уже следующая — главная роль в сериале «Остановка по требованию» (2000) — сделала из нее звезду первой величины. В начале нулевых актриса активно снималась в телесериалах, самыми успешными из которых стали «Идеальная пара» (2001), «Мой личный враг» (2005), «Ермоловы» (2008) и другие.

В дальнейшем Большова продолжила активно работать в телевизионном формате, появляясь преимущественно в детективных и мелодраматических проектах. В числе наиболее заметных работ актрисы роли в картинах «Мамочки» (2010), «Гадание при свечах» (2011), «Вселенский заговор» (2016) и «Маруся» (2019), сериалах «Лесник» (2011–2017), «Мама-детектив» (2013), «Презумпция невиновности» (2018), «По зову сердца» (2024) и других.

Другие проекты Анны Большовой

Высокая загруженность в театре и кино не мешала Большовой пробовать себя в развлекательных телевизионных форматах. В 2006 году актриса стала участницей шоу «Звезды на льду», где выступала в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым, а затем, уже в проекте «Ледниковый период», вышла на лед с Повиласом Ванагасом — их дуэт занял третье место по итогам сезона.

В 2014 году Большова стала победительницей конкурса пародистов «Повтори!» на Первом канале — зрителям особенно запомнилась ее пародия на актрису Лию Ахеджакову. При этом артистка подчеркивала, что относится к подобным проектам прагматично: по ее мнению, участие в телешоу — это часть профессии и способ повысить узнаваемость.

«Это твоя профессия, и все равно ты таким образом работаешь на мельницу своей популярности, узнаваемости. Что ты потом с концертами, со спектаклями можешь ехать — и тебя будут узнавать, и тебе не надо будет доказывать, что я вот тот самый, я имею право выйти на сцену…» — говорила Большова в 2016 году.

Личная жизнь Анны Большовой

Анна Большова дважды официально выходила замуж. Первым супругом актрисы стал ее сводный брат Антон Канаев: на момент свадьбы Большовой было 25 лет, а ее избраннику едва исполнилось 18. Спустя четыре года союз распался; по информации из открытых источников, причиной развода стали измены со стороны Канаева.

В 2007-м Большова вышла замуж за художника Александра Макаренко, а через год у пары родился сын Даниил. Семейная жизнь складывалась непросто: супруги несколько раз расходились и сходились, но в итоге все же приняли решение развестись. При этом Большова отмечала, что им удалось сохранить уважительные и дружеские отношения.

Анна Большова и слухи о секте

В начале нулевых артистка оказалась в центре громкого скандала: в СМИ активно обсуждалось ее причастность к тоталитарной секте «Долина солнца», во главе которой якобы стояла вторая жена ее отца Анна Канаева. По слухам, изначально в секту попала мать звезды Наталья, после чего «духовная наставница» увела у нее мужа и спровоцировала затяжной семейный конфликт.

«То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно», — рассказывала актриса.

Свою причастность к секте Большова отрицала. Тем не менее эта история негативно сказалась на ее репутации в творческой тусовке.

«Режиссеры и продюсеры говорили: «Да ну ее, эту Большову! Она сектантка. Лучше с ней не связываться!» И у меня произошла определенная фильтрация отношений со многими людьми. Я с ними общалась, работала, но держалась на расстоянии. Стало ясно, кто есть кто на самом деле. Не зря говорится, что друг познается в беде», — вспоминала звезда.

Смертельная авария с участием Анны Большовой

В октябре 2022 года Анна Большова стала участницей автомобильной аварии со смертельным исходом. Актриса ехала за рулем по проселочной дороге в Калужской области и сбила 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко, которая скончалась до приезда скорой помощи.

Информация о трагедии стала достоянием общественности лишь спустя неделю и вызвала широкий резонанс, поскольку Большова в этот период продолжала выходить на сцену и участвовать в публичных мероприятиях, никак не комментируя произошедшее.

В ходе следствия выяснилось, что в момент ДТП Большова была трезва и не нарушала скоростной режим, в то время как погибшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В феврале 2023 года все обвинения с актрисы были сняты.

Чем сегодня занимается Анна Большова

Анна Большова совмещает работу в кино с активной театральной деятельностью. Она по-прежнему верна «Ленкому»: актриса задействована в спектаклях «Поминальная молитва», «Доходное место», «Женитьба Фигаро», «Королевские игры» и других. Звезду также можно увидеть на сцене Театра Эстрады, где она играет в постановках «На кончиках пальцев» и «Американские горки». А вот в кино Большова сегодня снимается заметно реже, чем в начале нулевых. За последние два года ее фильмография пополнилась всего двумя проектами: сериалом «По зову сердца» (2024) и картиной «Нахимовец. Янтарный берег» (2025).

Свою личную жизнь Большова не афиширует — звезда практически не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях. Свободное от съемок и спектаклей время актриса проводит с сыном, который уже успел попробовать себя на актерском поприще: в 2022 году Даниил Макаренко дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в комедии «Артек. Большое путешествие» (2022).