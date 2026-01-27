«Кусочки хлеба спасли жизнь»: Лужина рассказала о пережитом в блокадном Ленинграде

Актриса Лариса Лужина, пережившая блокаду Ленинграда в детстве, призвала к миру и уменьшению человеческих потерь. Ее слова передает издание «Абзац».

© Газета.Ru

Блокада Ленинграда, рассказала Лужина, отняла у нее самых близких людей: бабушку, отца и старшую сестру. Выжить удалось лишь ей и маме. Народной артистке РСФСР было всего два года, когда началась Великая Отечественная война, однако в памяти навсегда запечатлелись звуки сирен и стук метронома.

«Я маленькая была. У меня блокада в основном в памяти по рассказам мамы, которая не очень любила говорить про блокаду, потому что она пережила очень многое, как и все люди, как все ленинградцы», — сказала она.

По словам Лужиной, большей части ее семьи не стало из-за голода, а под подушкой ее отца обнаружили хлеб, бережно оставленный им для дочери.

«Он их сохранял для меня, Ларочке оставлял. Эти кусочки хлеба спасли мне жизнь, потому что старшей сестры уже не было», — вспомнила артистка.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот период, по разным оценкам, не стало от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города, подавляющего большинства (около 97%) — от истощения и сопутствующих болезней, связанных с катастрофической нехваткой продовольствия.