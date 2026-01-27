Кристен Стюарт объяснила, зачем свои фильмы хочет «пихать в глотки американцам»

Американская актриса и режиссер Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США из-за американского президента Дональда Трампа. В интервью The Times of London она допустила, что эмигрирует из страны.

«Реальность полностью рушится из-за Трампа. Но нам необходимо перенять его методы и создать ту реальность, в которой мы хотим жить», — заявила артистка.

На вопрос, планирует ли она оставаться в США, Стюарт ответила, что, вероятнее всего, эмигрирует в Европу.

«Я не могу работать здесь свободно. Но и совсем опускать руки не хочу. Я хочу снимать фильмы в Европе и затем пихать их в глотки американцам», — призналась она.

35-летняя Кристен Стюарт приобрела широкую известность благодаря роли Изабеллы Свон в серии фильмов «Сумерки». Она также снялась в таких картинах, как «В диких условиях», «На дороге», «Парк культуры и отдыха», «Персональный покупатель» и «Спенсер». В 2025 году она дебютировала как режиссер с полнометражной лентой «Хронология воды».

В ноябре 2024-го стало известно, что телеведущая и стендап-комик Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию из-за победы Трампа на президентских выборах.