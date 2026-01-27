Какие фильмы с Высоцким стоит пересмотреть

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 88 лет. Биография знаменитого барда изучена до дыр, песни давно выучены наизусть. Но, как ни странно, в большей тени находятся его роли в кино.

© Вечерняя Москва

Со дня смерти Владимира Высоцкого прошло больше лет, чем он прожил, но память о нем не исчезает, а, напротив, даже как-то углубляется: в его песнях обнаруживаются новые смыслы и даже сбывшиеся пророчества, и мы по-прежнему смеемся над собой, слушая их и удивляясь его проницательности. Близкий друг Высоцкого, поэт Игорь Кохановский на вопрос «Вечерней Москвы», а предполагал ли сам Владимир Семенович, какая слава настигнет его после смерти, ответил однозначно:

«Нет, он так не думал...».

Но тем не менее....

«Вертикаль» (1966): песни

Массовому зрителю Высоцкий в кино запомнился в «Вертикали». Образ радиста Володи Высоцкому изначально «не зашел», до того от съемок отказался Юрий Визбор. Но барда подкупила возможность исполнить в картине свои песни. Так дипломная работа молодых режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова открыла миру Высоцкого-исполнителя.

«Служили два товарища» (1968): поручик Брусенцов

Белогвардеец был, конечно, идеологическим врагом, но вызывал у советского зрителя сострадание и сочувствие. Сцена убийства Брусенцовым коня и самоубийства вошла в анналы кинематографа. Правда, большинство сцен с героем Высоцкого были удалены.

«Опасные гастроли» (1969): куплетист Бенгальский

В 1969 году вышел героико-приключенческий фильм «Опасные гастроли», снятый Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. В основу сценария его автор Михаил Мелкумов положил воспоминания Александры Коллонтай о том, как они в 1909–1915 годах вместе с революционером, впоследствии наркомом иностранных дел Максимом Литвиновым ввозили оружие в царскую Россию. Правда, из фильма это ушло.… Разрешили оставить только что ввозились листовки. Высоцкий исполнил роль куплетиста Николя Бенгальского. Режиссер говорил, что картина в целом делалась ради него.

«Место встречи изменить нельзя» (1979): Жеглов

Любовь к Высоцкому стала безмерной после картины «Место встречи изменить нельзя». Капитан милиции Жеглов — персонаж неоднозначный, но Высоцкий растворился в нем, наделив собственными чертами. В итоге получился настолько искренний образ, что его полюбили все. Госпремия СССР «За создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен» была назначена Высоцкому через 8 лет после выхода фильма — посмертно....

«Маленькие трагедии» (1980): Дон Гуан

Мощный, объемный образ Дон Гуана в «Маленьких трагедиях» — последняя работа Высоцкого в кино. Картина Михаила Швейцера по сочинениям Александра Пушкина — маленький кинематографический шедевр. Сердцеед Дон Гуан впервые влюбляется по-настоящему и сам боится своей щемящей искренности. Кстати, Дон Гуаном могли стать Михаил Боярский и Сергей Юрский, но Швейцер отбил кандидатуру Высоцкого в высших инстанциях.

ЦИФРОВОЙ АНАЛОГ ПОМОГАЛ СОЗДАВАТЬ СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ

Каждый год Владимир Семенович нас чем-то да изумляет. И сейчас — появлением цифрового аналога. В этом, конечно, нет его личной заслуги, но это следствие популярности его личности.

Недавно прошедшее шоу с «оживленным» поэтом вызвало у зрителей бурю эмоций. Созданием этого образа занималась компания «Цифровые легенды». Неправильно называть то, что получилось, искусственным интеллектом, это сложная анимация, которую создали с помощью технологии motion capture («захват движения»).

Датчики фиксируют мимику и движения реального актера, а потом на эту основу накладывается 3D-модель. Чтобы создать цифровой аватар Высоцкого, специальными датчиками обклеивали Сергея Безрукова. Два года 200 специалистов работали над «оживлением» образа. За основу взяли посмертную маску барда и изучали тысячи часов различных записей, чтобы сделать максимально похожей мимику создаваемого персонажа. А еще его учили — знакомили с дневниками, воспоминаниями, чтобы аватар мог и петь, и общаться. Создатели отмечают, что образ получил одобрение его сына — Никиты Высоцкого. Как восприняли зрители эту встречу с цифровым аналогом легенды? По-разному.

В соцсетях одни пишут, что во время цифрового шоу не могли прийти в себя, поскольку цифровой Высоцкий пел у микрофона, садился за столик, поднимался на платформе. У некоторых это вызывало восторг, у других — почти ужас.