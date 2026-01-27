Россиянка из Подольска стала победительницей «порно-Оскара»

Российская порноактриса Comatozze стала лауреатом премии AVN Awards 2026, которая прошла в Лас-Вегасе. Уроженка Подольска была признана самым перспективным новым создателем контента, получив одну из ключевых наград церемонии.

Ранее Comatozze уже добилась заметного онлайн-успеха. В 2025 году она стала самой популярной актрисой на платформе Pornhub, обойдя конкурентов по числу просмотров и подписчиков. Победа на AVN Awards стала продолжением этого успеха и закрепила ее позиции на мировом рынке контента для взрослых.

Еще одну награду на церемонии получила уроженка Санкт-Петербурга Юлия Зорькина, известная под псевдонимами Джулия и Джулиана Гранди. Она второй год подряд победила в номинации за лучшее режиссерское портфолио среди иностранных фильмов.

Премия AVN Awards проводится журналом AVN с 1984 года и считается одной из самых престижных в индустрии для взрослых. Негласно AVN Awards называют «Оскаром» от мира порноиндустрии. Церемония традиционно проходит в январе в Лас-Вегасе в рамках выставки AVN Adult Entertainment Expo и включает около сотни номинаций, охватывающих как актерскую и режиссерскую работу, так и технические аспекты производства.