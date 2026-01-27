Актриса Любовь Руденко рассказала, как спасла коллегу от гибели

Любовь Руденко считается одной из самых востребованных актрис в театре и в кино. Она много работает, поэтому тщательно следит за своим здоровьем. При этом актриса уверена, что многие ее коллеги готовы пренебречь здоровьем, чтобы сниматься и играть на сцене.

"Есть нормальные люди - не актеры и ненормальные - актеры. К сожалению, мы себя не бережем, поэтому очень часто мои коллеги уходят из жизни раньше времени", - заключила Руденко.

Она привела в пример Людмилу Нильскую, которая играла спектакль со сломанной рукой, Андрея Миронова и Виталия Соломина, выступавших на сцене вплоть до обморока и смерти. А некоторые актеры просто игнорировали врачей. Например, Светлана Крючкова не раз говорила, что много работала и не обследовалась, а в результате организм дал серьезный сбой.

"Та же история случилась и с Ирочкой Мирошниченко. Она играла на сцене, блистала красотой, игнорировала врачей - и однажды ей объявили диагноз. В больнице оказалось, что у нее "болит все"..." - отметила Любовь Руденко.

Да и сейчас многие артисты готовы пожертвовать своим здоровьем ради работы. Любовь Руденко привела в качестве примера своего сына, актера Анатолия Руденко, и Елену Ксенофонтову, которая вообще могла погибнуть.