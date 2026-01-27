Ричард Гир сыграет в новом сериале «Выходные» для Apple TV

Известный актёр Ричард Гир присоединился к работе над новым мини-сериалом «Выходные» — об этом сообщает Variety.

Какую роль сыграет звезда «Красотки» и «Хатико» в шоу от Apple TV, пока неизвестно. Главные позиции в восьмисерийном шоу уже заняты Беном Стиллером («Знакомство с родителями», «Разделение») и Джессикой Честейн («Интерстеллар», «Марсианин») — они воплотят образы влюблённой пары.

Сюжет расскажет о мужчине, который учится опекать своих детей, а в выходные влюбляется в загадочную женщину, способную поставить крест на его амбициях в рабочие дни. Дата релиза «Выходных» пока неизвестна.