Людмила Зайцева: большая актриса «Маленькой Веры»

На ОТР — «Пять вечеров» с Людмилой Зайцевой, прекрасной русской актрисой. Да, она много снималась, но пять фильмов для нее набралось с трудом. Начали с лучшего — «Здравствуй и прощай», где она, совсем еще молодая, замечательно сыграла в паре с Олегом Ефремовым по сценарию Виктора Мережко. Затем — эпизоды, эпизоды, но закончили «Маленькой Верой», где Зайцева просто великолепна. Впрочем, там практически все сыграли свою лучшую роль.

Главное качество Зайцевой — ее перевоплощение. Ведь она такая красивая актриса, женщина, глаз не оторвешь. В «Здравствуй и прощай» — именно то самое. Но что же она с собой сделала в «Маленькой Вере»! Это же надо — так изменить себя, от внутреннего состояния к внешнему, и вот уже красавица превращается в пустую хитрую тетку, маманю с накрученной бигудями химией, такая равнодушная, ни о чем. Но все равно любит по-своему и маленькую Веру, и мужа своего, алкаша безбашенного, и сына. Только на самом деле это не любовь, вот так. Но Зайцева там гениальна, эта красавица так сыграла некрасивую, как никто.

Этот фильм поставил крест на Советском Союзе, той жизни, отношениях, бессмысленности существования. Была идея, да вся вышла — вот о чем это, и люди, предоставленные сами себе, просто не знают, как им жить. Распадаются страна, семья, любовь, и нет света в конце туннеля.