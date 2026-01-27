Олеся Железняк рассказала о совместной работе с Анастасией Заворотнюк

Актриса Олеся Железняк рассказала о съемках в сериале «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк. Большое интервью со звездой вышло в «Газете.Ru».

«Для меня она была просто Настей. Я ей тогда так и говорила: «Настя, я даже не знаю…» — делится артистка.

Железняк считает, что Заворотнюк стала первой крупной российской звездой после советского кино. Когда артистка присоединилась к съемкам «Моей прекрасной няни», то увидела, что у Заворотнюк стояли стопки писем от поклонников до потолка.

Несмотря на такой звездный статус, работать с Заворотнюк было комфортно, продолжает Железняк.

«Мы не то чтобы дружили в обычном смысле. У Насти была своя жизнь — бесконечные мероприятия, интервью, жизнь настоящей звезды. У меня — театр. И она эту свою жизнь очень любила, она в ней купалась, это давало ей силы», — рассказывает актриса.

2 февраля на СТС состоится премьера комедийного сериала «Трешка» — истории о трех семьях, вынужденных делить квартиру в начале нулевых. Одну из главных ролей в проекте сыграла ведущая актриса театра «Ленком», звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк. В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о съемках в «Трешке», «Сватах» и «Моей прекрасной няне».