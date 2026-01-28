Антонио Бандерас сыграет в сверхъестественном триллере

По данным Deadline, Антонио Бандерас сыграет с Розарио Доусон в сверхъестественном триллере под названием Unmerciful Good Fortune. В актёрский состав также войдут Скотт Иствуд и Сьюзан Сарандон.

Сюжет ленты основан на пьесе Эдвина Санчеса и рассказывает о Марице Круз, известном адвокате, которая берется за громкое дело молодой женщины, обвиняемой в нескольких убийствах. Однако обвиняемая утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями и убивает, чтобы предотвратить худшее, что может случиться.

Бандерас исполняет роль Пито Круза. Иствуд играет Пола Лесли, а Сарандон — доктора Айрин Чарльз. Даты выхода у Unmerciful Good Fortune пока нет.