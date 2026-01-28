Ана де Армас сыграет в триллере Sweat от режиссера «Аферистки»

Кинокомпания AGC Studios сообщила о производстве фильма Sweat («Пот»). Съёмки психологического триллера стартуют 30 марта. Дата выхода картины в мировом прокате пока неизвестна.

Лента выступит ремейком польского фильма Магнуса фон Хорна «Красотка». Картина расскажет о фитнес-тренере Эмме Кент, которая хочет стать такой же успешной, как звезда социальных сетей Кэт Хайбрук. Как только девушка встречается с кумиром, их жизни начинают рушиться.

Главную роль сыграет звезда фильмов «Достать ножи» и «Балерина» Ана де Армас. Режиссёром выступит Дж. Блэйксон — автор таких картин, как «Аферистка» и «5-я волна».