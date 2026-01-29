Пол Дано ответил на критику Квентина Тарантино

Звезда фильмов «Нефть» и «Маленькая мисс Счастье» Пол Дано впервые отреагировал на критику режиссера Квентина Тарантино, назвавшего его слабым актером. Об этом пишет Variety.

Артисту задали вопрос о скандальных высказываниях Тарантино в преддверии юбилейного показа картины «Маленькая мисс Счастье» на кинофестивале «Сандэнс». Вместо Дано журналистам ответила его коллега Тони Коллетт, которая послала режиссера и заявила, что тема не стоит обсуждения.

«Это было приятно. Я был невероятно благодарен за то, что мир вступился меня, так что мне не пришлось это делать самому», — поделился Дано.

В декабре Тарантино, известный по фильмам «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и другим знаковым картинам, заявил, что считает Пола Дано слабым актером. Он пояснил, что добавил бы «Нефть» режиссера Пола Томаса Андерсона в список любимых фильмов, но не смог из-за «немощного и неинтересного» Дано.