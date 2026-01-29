Егор Бероев рассказал, как советские футболисты стали частью культурного кода страны

Сегодня прошла премьера фильма «Золотой дубль», посвящённый легендарному Никите Симоняну и одному из главных достижений в истории советского футбола.

Актёр Егор Бероев, принявший участие в проекте, рассказал «Чемпионату» о личных впечатлениях от общения с Никитой Павловичем и о том, почему сегодня особенно важно помнить масштаб тех людей и побед.

По словам Бероева, современному зрителю всё сложнее чувствовать глубину и значимость подобных фигур.

Мы привыкли мыслить короткими рилсовыми категориями, однако нужно себя нагружать. Никита Павлович — часть настоящего. В его жизни наша история, наш культурный код.

Отдельно Бероев подчеркнул символическое значение Кубка СССР и эпохи, в которой футболисты играли не за контракты, а за идеалы.