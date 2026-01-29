Скончалась актриса из фильма «Восток-Запад» Тамара Плашенко

На 71-м году жизни скончалась актриса театра и кино Тамара Плашенко. Смерть артистки подтвердил ее сын Владимир Крыжановский в социальных сетях.

В последнее время артистка продолжала бороться с онкологическим заболеванием, свою болезнь она переносила мужественно. По словам сына, диагноз был поставлен в конце апреля 2025 года, когда актриса обратилась к врачам из-за ухудшения зрения в левом глазу.

В ходе обследования медики выявили опухоль в головном мозге. Тамара Плашенко прошла курс лучевой и химиотерапии, консультировалась с ведущими нейрохирургами, однако болезнь оказалась сильнее.

Тамара Плашенко родилась 29 декабря 1955 года во Львове и окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она сыграла в 32 фильмах и сериалах, среди которых особое место занимает драма «Восток-Запад», где актриса снималась вместе с Сергеем Бодровым, Сандрин Боннэр, Олегом Меньшиковым, Катрин Денев и Татьяной Догилевой.