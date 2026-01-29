Мэттью Лиллард оценил поддержку фанатов после критики Тарантино

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у звезды хорроров «Крик» и «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лилларда. Он рассказал о реакции фанатов на то, как его раскритиковал культовый режиссёр Квентин Тарантино.

По словам артиста, он будто пережил собственные похороны — всё потому, что слишком много людей писали в соцсетях слова соболезнования и сопереживания. Лиллард заявил, что счастливы был читать все комментарии. Это помогло актёру понять, что его всё ещё любят.

«Будто я пережил собственные похороны. Все эти письма с соболезнованиями в соцсетях — это так трогательно. А на самом деле мне довелось пережить всё это лично — живым и здоровым. Я не могу представить более прекрасной реакции на произошедшее. Я постоянно показываю эти сообщения своей жене, чтобы убедить её, что я достоин, что люди всё ещё меня любят».

Квентин Тарантино негативно высказывался о многих актёрах, помимо Лилларда. До этого он раскритиковал Оуэна Уилсона («Полночь в Париже») и Пола Дано («Нефть»). После этого Мэттью Лиллард заявил, что слова режиссёра оказались для него унизительными.