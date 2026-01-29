Джейкоб Элорди высказался о номинации на «Оскар» за «Франкенштейна»

На телевизионном шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» гостем стал знаменитый актёр Джейкоб Элорди. Он рассказал о своей номинации на премию «Оскар»-2026 за фильм «Франкенштейн».

По словам артиста, он мечтал получить номинацию из-за Хита Леджера, который посмертно выиграл награду в 28-летнем возрасте. Именно благодаря звезде «Тёмного рыцаря» Элорди понял, что тоже способен добиться признания от кииноакадемии.

«Получить номинацию в 28 лет — это действительно было моей мечтой, особенно благодаря Хиту Леджеру. Он показал мне, что это возможно. Помню, когда я только начинал свою карьеру, я думал, что к 28 годам этого не произойдет. Потребуется гораздо больше времени. А теперь мне 28 лет, и меня номинировали ровно через 18 лет после его смерти. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Хита Леджера за вдохновение, которое он мне подарил. Это действительно очень много значит для меня».

Джейкоб Элорди получил номинацию на «Оскар» в категории «лучшая мужская роль второго плана». Именно в такой же категории Хит Леджер выиграл премию в 2009 году.