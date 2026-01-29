Умерла звезда японской озвучки аниме Dragon Ball

Издание Oricon сообщило о смерти японского артиста Кодзо Сиои. Знаменитый актёр озвучки скончался 20 января в возрасте 70 лет.

Причина смерти Кодзо Сиои пока неизвестно. Свои соболезнования принёс коллега актёра озвучки Рё Хорикава, также известный по аниме Dragon Ball.

«Я совершенно потрясён известием о смерти Сиои. Знал его с самого начала своей карьеры в озвучивании. Мы часто ходили выпивать после записи. У меня остались только приятные воспоминания о нём».

Кодзо Сиоя занимался озвучиванием аниме более 40 лет. За время карьеры, он принял участие в свыше чем 150 проектах. Сиоя озвучивал персонажий в таких аниме как «Наруто», «Блич» и «Ван Пис». Больше всего он запомнился зрителям как японский голос Маджина Буу — одного из главных злодеев аниме Dragon Ball. Он озвучивал антагониста на протяжении всего сериала и видеоиграх. Кроме того, Сиоя принимал участие в японской озвучке серии игр Metal Gear Solid от Хидео Кодзимы.