Кто — звезда, кого больше нет: как сложились судьбы актеров фильма «Бумер»

Стоит только услышать этот рингтон — ту самую мелодию Сергея Шнурова — и по спине бегут мурашки. Черный BMW E38 стал символом целой эпохи, когда мы все были моложе, а мир казался проще и жестче. С премьеры фильма Петра Буслова прошло уже 23 года. Для нас это мгновение, а для актеров — целая жизнь. Кто-то из экипажа «Бумера» стал народным артистом, кто-то нашел счастье в тишине семьи, а кого-то, к сожалению, уже нет с нами. Давайте посмотрим, как сложились судьбы нашей любимой четверки к 2026 году.

Два капитана нового кино: как «Кот» и «Ошпаренный» вышли из тени

Владимир Вдовиченков (Кот) и Андрей Мерзликин (Ошпаренный) сумели сделать невозможное: они не остались «парнями из 90-х», а выросли в мастодонтов российского кино. Вдовиченкову на момент съемок был 31 год. Сегодня, в свои 54 года, он — лицо серьезного, мужского кино. «Салют-7», «Батя» — он играет героев, на которых хочется равняться. Владимир давно отошел от криминальной романтики, став заслуженным артистом РФ.

Андрей Мерзликин (30 лет в кадре) прошел, пожалуй, самый интересный путь. В фильме его герой совершил роковую ошибку, бросив друзей в финальной перестрелке, но в жизни Андрей — образец надежности. В январе 2026 года ему 52 года. Он — глубоко верующий человек, патриот и многодетный отец. В его фильмографии более сотни ролей, и он доказал: настоящий талант способен перерасти любой ярлык.

Заложники образа: «Килла» и «Рама»

Максим Коновалов (Лёха «Килла») сыграл самого дерзкого персонажа. Ему было 27 лет. Эта роль подарила ему народную любовь, которая не угасает до сих пор. Сегодня актеру 50 лет. Он не стал суперзвездой первого эшелона, но занял свою прочную нишу, снимаясь в сериалах. В жизни Максим — примерный семьянин, женат на своем PR-директоре Светлане Трубанчук и воспитывает троих детей.

Сергей Горобченко (Петя «Рама») — самый добрый из четверки. Сейчас ему 53 года, и он — настоящий отец-герой (8 детей!). Сергей известен своей глубокой верой и парадоксальной ситуацией в семье: будучи патриотом, он счастливо женат на Полине Невзоровой. Её отец — Александр Невзоров*, человек, чьи взгляды кардинально отличаются от позиции зятя. Но Сергей мудро обходит острые углы, доказывая, что настоящая любовь и семейные узы могут быть выше любых политических разногласий.

"Для меня важно, чтобы герой пришел к свету. Даже если он начинал во тьме, финал должен давать надежду", — говорит Сергей в одном из своих интервью.

Феномен «Солдатов»: десант из «Бумера» в казарму

Мало кто замечал, но «Бумер» стал кузницей кадров для другого культового хита — сериала «Солдаты». Сразу трое ярких эпизодников перекочевали туда и стали всенародными любимцами.

Алексей Ошурков (59 лет). Тот самый сиплый дальнобойщик с отверткой. Позже он блестяще сыграл майора Зубова в «Солдатах», хотя фанаты до сих пор припоминают ему ту самую отвертку.

Анатолий Кощеев (73 года). В «Бумере» — тормозной дальнобойщик, а для всей страны — легендарный прапорщик Данилюк. В свои 73 года он по-прежнему в строю и радует зрителей старой закалкой.

Василий Седых (53 года). Сыграл пьяного дембеля Пашу, пристававшего к Кате. В «Солдатах» он перевоплотился в капитана Цыплакова.

Женские судьбы: слава и тишина

Яна Шивкова (Катя), сыгравшая девушку Рамы, выбрала жизнь за закрытыми дверями. Сейчас ей 50 лет. Она редко появляется на публике, а в 2020 году заставила поклонников понервничать: СМИ сообщили о её госпитализации с травмами лица и переломом носа. Актриса предпочла не комментировать ситуацию, сохранив тайну своей личной жизни.

А вот Людмила Полякова — знаменитая «Собачиха» — это настоящий феномен. Легенде Малого театра буквально вчера, 28 января 2026 года, исполнилось 87 лет! Она пережила многие эпохи и остается эталоном актерского мастерства, продолжая выходить на сцену.

Разные дороги: режиссер, паренек и потеря

Судьбы остальных сложились по-разному. Режиссер Пётр Буслов (49 лет), сыгравший в фильме роль «Старшего» на заправке, стал одним из самых уважаемых режиссеров страны («Высоцкий. Спасибо, что живой», «Домашний арест»).

Евгений Крайнов (41 год) — тот самый паренек с заправки, получивший биту в подарок. Он не стал продолжать актерскую карьеру. Евгений живет в Лыткарино, завел семью и увлекается охотой, оставив кино в прошлом.

К сожалению, Олега Семисынова, сыгравшего колоритного ГАИшника-взяточника, уже нет с нами. Его жизнь внезапно оборвалась в 2015 году из-за сердечного приступа. Ему было всего 48 лет.

А вы помните, где и с кем впервые посмотрели «Бумер»? Делитесь своими историями и любимыми цитатами той эпохи — давайте вместе вспомним, как это было.

* — внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов