Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов

Союз кинематографистов РФ исключил актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского

Газета.Ruиещё 3

Семерых культурных деятелей, включая актрису Ингеборгу Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), исключили из Союза кинематографистов России за неуплату обязательных членских взносов. Об этом говорится в постановлении по итогам прошедшего 22 декабря 2025 года XII Съезда Союза.

© РИА Новости
«Исключить из Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», согласно статьи 4.2. Устава СК России за многолетнюю неуплату членских взносов: Горбунова Алексея Сергеевича, Дапкунайте Ингеборге Эдмундовну, Роднянского Александра Ефимовича...», — говорится в документе.

Из состава Союза также были исключены актриса Елена Кучеренко, режиссер-документалист Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

После начала СВО Роднянский объявил о приостановке всех своих российских проектов и покинул страну. В октябре 2022 года министерство юстиции РФ включило кинодеятеля в реестр иноагентов. Медиаменеджер был создателем украинского телеканала «1+1», возглавлял российскую корпорацию «СТС Медиа» и продюсировал фильмы «9-я рота» (2005), «Питер FM» (2006), а также картины Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015) и «Нелюбовь» (2017 год).

Дапкунайте также закрыла свое ИП и уехала из Москвы после начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее защита кинопродюсера Роднянского подала жалобу на приговор суда в России.